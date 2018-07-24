Брюссель активирует механизм ГО для помощи охваченной пожарами Греции

Брюссель, 24 июля. Еврокомиссия в ближайшее время планирует активировать Европейский механизм гражданской обороны, направленный на помощь охваченной пожарами Греции, сообщил осведомленный источник.

Члены ЕК проанализировали ситуацию с лесными пожарами в Греции, жертвами которых стали около 50 человек. По данным источника, будет введен специальный механизм гражданской обороны. Афины получат необходимые средства для защиты населения, отметил он.

Речь идет об отправке спецтехники, медицинских бригад, медикаментов. Ранее сообщалось, что температура воздуха в Греции достигла отметки в 40 градусов. Это спровоцировало множество возгораний в лесных массивах. В небе дежурит пожарная авиация, которая помогает отрядам спасателей, работающим на земле.