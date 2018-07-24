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Новичок ЦСКА Магнуссон оценил уровень организации ЧМ-2018
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    Новичок ЦСКА Магнуссон оценил уровень организации ЧМ-2018

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    Новичок ЦСКА Магнуссон оценил уровень организации ЧМ-2018

    Москва, 24 июля. Защитник сборной Исландии и столичного ЦСКА Хордюр Магнуссон рассказал о переходе в стан армейцев, а также оценил уровень организации чемпионата мира по футболу в России.

    Как отметил 25-летний исландец, выбор в пользу ЦСКА для него был очевиден. Магнуссон признался, что рад оказаться в рядах красно-синих.

    «Горжусь, что ЦСКА понадобился именно я. В день, когда меня пригласили в армейский коллектив, я был неимоверно счастлив. У нас очень хорошая команда, и я надеюсь, что в новом сезоне нам удастся выиграть золото чемпионата России», — отметил защитник.

    Исландец также выразил благодарность организаторам и болельщикам за мундиаль, прошедший в России. Он подчеркнул, что все прошло на наивысшем уровне, пишут «Известия».

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о переходе Магнуссона в ЦСКА.

    Напомним, первенство мира по футболу проходило с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В финале турнира сборная Франции уверенно обыграла команду Хорватии (4:2) и стала двукратным чемпионом мира.

    Сборная Исландии не сумела преодолеть групповую стадию турнира.

    Автор: Дана Балан
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