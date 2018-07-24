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Видео ДТП с участием пяти авто и двух фур в Алтайском крае появилось в Сети
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    Видео ДТП с участием пяти авто и двух фур в Алтайском крае появилось в Сети

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    Видео ДТП с участием пяти авто и двух фур в Алтайском крае появилось в Сети

    Барнаул, 24 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео дорожно-транспортного происшествия с участием пяти автомобилей и двух грузовиков. Согласно предварительным данным, в результате массовой аварии пострадали семь человек.

    Ранее стало известно, что пять легковых машин и два большегруза столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае. В результате массовой аварии ранения получили семь человек.

    По данным краевого ГУ МЧС, сообщение о ДТП было получено в 12.40 по местному времени (08.40 по московскому времени).

    Отмечается, что транспортные средства столкнулись на 336-м километре Чуйского тракта.

    Автор: Дана Балан
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