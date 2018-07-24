«Сам себя погубит»: в Иране заявили, что угрозы Трампа не заслуживают ответа

Москва, 24 июля. Председатель парламента Ирана Али Лариджани, назвав антииранские высказывания президента США Дональда Трампа неадекватными, заявил, что они не заслуживают ответа.

По словам Лариджани, необоснованные угрозы американского президента в сторону Ирана «не заслуживают ответа». Политик добавил, что парламент «не должен отвечать на каждое неадекватное высказывание».

Спикер парламента подчеркнул, что слова Трампа не являются дипломатическим заявлением, и Вашингтон придерживается «невежественной политики на международной арене».

«Он дилетант на международной арене. Таких людей лучше не трогать, и они сами себя погубят», — заявил Лариджани.

Напомним, Трамп ответил иранскому лидеру Хасану Роухани, который призвал главу Белого дома «не играть с огнем», отметив, что иранские власти «ни с кем не воюют». Американский лидер заявил, что Иран будет «страдать от последствий», если продолжит угрожать Вашингтону.

Отметим, что ранее госдеп США заявил, что Вашингтон старается убедить своих единомышленников полностью отказаться от закупки иранской нефти к концу осени текущего года.