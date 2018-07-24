«Поднять Россию»: в стратосферу запустят самый большой воздушный шар с флагами всех субъектов РФ

О масштабном проекте «Россия в поиске смыслов» в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал режиссер Александр Замыслов. В рамках съемок документального кино о России планируется побить мировой рекорд высоты полета на воздушном шаре, а также запустить в стратосферу созданные учеными МГУ им. М. В. Ломоносова зонды для научных исследований.

Проект «Россия в поиске смыслов» стал совместной работой Первого документального кинотоварищества с Фондом святителя Луки и Фондом президентских грантов. По словам одного из авторов проекта Александра Замыслова (режиссировавшего документальные фильмы «Большая нефть», «Соловки. Место силы», «Путь патриарха»), воздушный шар не только поможет транспортировать научно-исследовательское оборудование специалистов МГУ им. М. В. Ломоносова в стратосферу, но и станет своеобразным символом государства.

Слоган проекта — «Поднять Россию». На полотнище шара нанесены изображения флагов всех субъектов РФ во главе с российским триколором. После возвращения из стратосферы полотнище разделят на сегменты и каждый регион страны получит кусочек ткани со своим флагом.

«Смысл в том, что только все вместе и только серьезно понимая, зачем мы России, нам Россия и Россия — миру, мы сможем поднять Россию, — пояснил Александр Замыслов в интервью ФАН. — Речь не о том, что Россию нужно из лужицы достать или с колен поднять, вопрос в том, чтобы поднять ее в первую очередь внутри себя. Сознание народа крутится в основном вокруг мегаполисов, таких как Москва и Петербург, и своей улицы, своего подъезда, но что такое огромная Россия без конца и края, мы до сих пор не знаем. Какие люди здесь живут… Чукчи — они до сих пор еще есть? Они герои анекдотов или это представители очень самобытной и во многом героической нации? Вот об этом всем мы тоже хотим рассказать».

В рамках проекта творческая группа уже совершила перелет над Керченским проливом. На 28 июля запланирован подъем в небо над Эльбрусом, а далее в планах — Байкал, Владивосток, остров Русский.

Выход в стратосферу на высоту более 21 километра станет кульминацией проекта. Его планируется осуществить в 2019 году. Воздушный шар для подъема к рекордной отметке сейчас строится — он станет самым большим в мире. А пока над знаковыми местами России курсирует его прототип.

Итогом проекта станет мультимедийная интерактивная платформа документальных материалов о стране, где каждый сможет выбирать сюжет и территорию, которые ему интересны. Создатели проекта предполагают, что он должен стать своеобразной видеолетописью России, которая будет постоянно дополняться новыми материалами. Итоговое произведение для каждого будет своим.