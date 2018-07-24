«Разве у нас есть цель стать друзьями США?»: в Совфеде ответили на слова Хейли о «невозможности дружбы» с РФ

Вашингтон не доверяет и «никогда не будет доверять» Москве. Об этом в интервью телеканалу CBN рассказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По ее словам, невозможно установить дружеские отношения между Россией и Соединенными Штатами.

«Мы не доверяем России. Мы не доверяем [президенту РФ Владимиру] Путину. И никогда не будем. Россия никогда не станет нашим другом. Это факт», — подчеркнула Хейли.

Стать для Соединенных Штатов «другом» Россия и не стремится, поясняет первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Для Москвы важно эффективное партнерство, в рамках которого можно развивать промышленность, культуру, образование и прочие сферы жизни, рассказал сенатор в интервью Федеральному агентству новостей.

«Разве у нас есть цель стать друзьями для США? Нет. Мы хотим быть равноправными партнерами — не конфронтацией заниматься, а сотрудничеством, — говорит Джабаров. — А работы у нас немало: в случае, если России и США удастся выстроить конструктивные отношения, высоких совместных результатов можно достичь в сфере освоения космоса, борьбы с международным терроризмом, наладить культурный и гуманитарный обмен.

Как отметил наш президент Владимир Путин, сотрудничество возможно и в области создания энергоносителей. Этого, а не дружбы, вполне хватит для нормальной жизни государств. Ведь россияне к американцам с большим интересом относятся, равно как и жители США к русским. Так что не такой уж Россия и враг, как привыкла думать Хейли».

Напомним, о невозможности «подружиться» с Россией постпред США в ООН говорила и ранее. Похожее заявление Хейли сделала в апреле. Тогда американская чиновница высказалась на сто процентов в духе США: дружить с Россией, мол, невозможно, но это не значит, что с ней не нужно работать, когда это необходимо Соединенным Штатам.

Другими словами, по мнению Хейли, с Москвой общаться надо так, чтобы «и рыбку съесть, и в воду не лезть», ибо США при всей готовности к диалогу, если выгодно, не постесняются и «нанести удар».

«Хейли считает наше государство врагом, однако это просто ее позиция, — говорит Владимир Джабаров. — Это отрыжка времен холодной войны. Россия для Хейли как красная тряпка. Однако, как ни прискорбно, США существовали задолго до Хейли и будут существовать и после нее. И я уверен, что между Вашингтоном и Москвой смогут возникнуть отношения, основанные на взаимоуважении. Именно этого Россия добивается от Соединенных Штатов уже 20 лет».

Однако Хейли все же стоит отдать должное: при всей любви к антироссийским заявлениям, постпред США в ООН с нескрываемым уважением говорит о своем покойном российском коллеге Виталии Чуркине, который был представителем России при Организации объединенных наций до 2017 года.

Несмотря на то, что их взгляды сильно различались, Хейли отмечала мастерство Чуркина в деле защиты своей страны. Когда Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке, Хейли направила соболезнования его семье и российским гражданам.

Но сентиментальность Хейли быстро сменяется очередным приступом русофобии, и она уже обвиняет Москву в поддержке запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1 и пытается вступить в дискуссию с российским постпредом Василием Небензей во время его выступления.

Не могла не высказаться Хейли и насчет ситуации в Крыму и в Донбассе. Она с бьющей через край уверенностью заявляла, что США непременно отменят антироссийские санкции, если, дескать, Москва отдаст полуостров Украине и выведет с территорий ДНР и ЛНР якобы находящиеся там российские войска.

Кроме того, американский постпред в одном из выступлений поставила в один ряд Россию, Венесуэлу, Иран, Кубу и Сирию и обвинила эти страны в «давлении на органы ООН».

1 Организация запрещена на территории РФ.