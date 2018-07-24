Иран угрожает США ответом при попытке блокировать экспорт нефти
Москва, 24 июля. Иран пойдет на ответные меры, если США предпримут попытку блокировать экспорт нефти из страны, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.
Касеми отреагировал на пост президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что Тегеран столкнется с «невиданными последствиями», если будет угрожать Вашингтону. В Иране озвучили угрозу в адрес США о возможном ответе.
«Если США захотят предпринять серьезные действия в этом направлении [блокировке экспорта нефти из страны], то столкнутся с решительным противодействием Ирана», — приводят слова Касеми иранские СМИ.
Ранее лидер Ирана Хасан Роухани призвал главу Белого дома «не играть с огнем». Он подчеркнул, что иранские власти «ни с кем не воюют».