Меню
Политика
Иран угрожает США ответом при попытке блокировать экспорт нефти
Политика
Рига сообщила о двух кораблях ВМС России возле границ Латвии
Следующая новость
Загрузка...

    Иран угрожает США ответом при попытке блокировать экспорт нефти

    32

    Иран угрожает США ответом при попытке блокировать экспорт нефти

    Москва, 24 июля. Иран пойдет на ответные меры, если США предпримут попытку блокировать экспорт нефти из страны, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

    Касеми отреагировал на пост президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что Тегеран столкнется с «невиданными последствиями», если будет угрожать Вашингтону. В Иране озвучили угрозу в адрес США о возможном ответе.

    «Если США захотят предпринять серьезные действия в этом направлении [блокировке экспорта нефти из страны], то столкнутся с решительным противодействием Ирана», — приводят слова Касеми иранские СМИ.

    Иран угрожает США ответом при попытке блокировать экспорт нефти

    Ранее лидер Ирана Хасан Роухани призвал главу Белого дома «не играть с огнем». Он подчеркнул, что иранские власти «ни с кем не воюют». 

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.