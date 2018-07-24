«Простые инверсии от вороватых чиновников»: эксперт объяснил, почему идеологическая война Киева терпит крах

Киев, 24 июля. Украинская «идеологическая война» с Россией развивается по худшему сценарию, ведь у Киева нет ни ясного плана, ни продуманной госстратегии, все основано только на сиюминутных негативных реакциях «вороватых чиновников», считает молдавский публицист Сергей Ильченко.

По его мнению, «эти дилетанты продвигают на самой Украине перелицованный наизнанку Мордор».

«Те же вороватые чиновники, но рассуждающие на правильном языке о правильном патриотизме, та же обращенность в прошлое без планов на будущее», — пишет он в своей статье в киевском еженедельнике «Деловая столица».

Путь «простой инверсии», по которому идут украинские политики, «объявляя все, что раньше считалось хорошим, правильным и героическим его противоположностью, на том только основании, что оно исходило из России», также обречен на крах, считает Ильченко, объясняя это тем, что у существенной части украинцев «такая операция вызывает отторжение на эмоциональном уровне, затрагивая то, что она отторгнуть не готова».

Эксперт подчеркивает, что менять ситуацию Киеву нужно, «пока идет война»: «В мирное время все станет намного сложнее».