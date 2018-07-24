«Пусть родина платит ему за «героизм»: на Украине участника АТО выгнали из автобуса за попытку проехать бесплатно

Киев, 24 июля. Украинского военного выгнали из автобуса в Тернопольской области за попытку проехать бесплатно по удостоверению участника АТО. Водитель отбросил корочки силовика и потребовал заплатить, поинтересовавшись, почему он должен везти силовика бесплатно. При этом никто из пассажиров за него заступился.

По словам свидетелей инцидента, военнослужащего выгнали из автобуса рейсом Тернополь-Лановцы 22 июля. Председатель областного союза «Объединение участников АТО Тернопольщины» Роман Нагорный с возмущением пишет в своем Facebook, что никто из пассажиров не встал на сторону военного и не заступился за него. В итоге военный был вынужден покинуть автобус и несколько часов ждать следующего рейса.

При этом возмущение Нагорного разделили далеко не все участники обсуждения. Так, пользователь из Кривого Рога считает, что водитель поступил правильно.

«Все правильно он сказал, этот водитель зарабатывает себе на хлеб, герой отдал долг родине — пусть родина и платит ему за «героизм», — написала она.