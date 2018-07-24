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ВСУ семь раз за сутки открывали огонь по ДНР — СЦКК
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    ВСУ семь раз за сутки открывали огонь по ДНР — СЦКК

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    ВСУ семь раз за сутки открывали огонь по ДНР — СЦКК

    Донецк, 24 июля. ВСУ семь раз открыли огонь по Донецкой народной республике за последние сутки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

    По данным СЦКК, украинские силовики выпустили по республике 23 мины, а также применили БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

    «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ – семь раз», — констатировали военные источники.

    Известно, что в результате обстрелов ВСУ была ранена жительница Докучаевска, а также повреждены шесть строений в Коминтерново.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 78 единиц, — заключили представители ДНР. — В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 169 единиц».

    ВСУ семь раз за сутки открывали огонь по ДНР — СЦКК

    Автор: Катерина Иванова
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