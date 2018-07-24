ВСУ семь раз за сутки открывали огонь по ДНР — СЦКК
Донецк, 24 июля. ВСУ семь раз открыли огонь по Донецкой народной республике за последние сутки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
По данным СЦКК, украинские силовики выпустили по республике 23 мины, а также применили БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ – семь раз», — констатировали военные источники.
Известно, что в результате обстрелов ВСУ была ранена жительница Докучаевска, а также повреждены шесть строений в Коминтерново.
«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 78 единиц, — заключили представители ДНР. — В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 169 единиц».