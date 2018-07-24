На Украине уничтожили более 40 тысяч взрывоопасных предметов с начала года

Киев, 24 июля. Украинские саперы ликвидировали свыше 40 тысяч взрывоопасных предметов с начала 2018 года на территории страны. Об этом сообщили в Госслужбе по ЧС.

Подразделения Госслужбы Украины по ЧС уничтожили 40 470 взрывоопасных предметов, в том числе свыше 580 авиационных бомб. За минувшие сутки украинские саперы обнаружили около 200 взрывоопасных предметов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в военных руководствах ДНР и ЛНР сообщали о беспорядочном минировании зоны на линии соприкосновения в Донбассе. Луганск и Донецк подчеркивал, что пострадавшими в инцидентах с минами чаще всего становятся мирные жители.