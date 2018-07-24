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«Рубин» может подписать Натхо
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    «Рубин» может подписать Натхо

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    «Рубин» может подписать Натхо

    Казань, 24 июля. По информации Федерального агентства новостей, казанский «Рубин» может подписать полузащитника Бибраса Натхо. 30-летний футболист сборной Израиля находится в статусе свободного агента — его контракт с ЦСКА истек этим летом.

    В подписании игрока лично заинтересован главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев, уже работавший с Натхо в столице Татарстана в 2010-2013 годах.

    Отмечается, что стороны уже контактируют на предмет возможного сотрудничества — игроку предлагается двухлетнее соглашение.

    На счету Натхо 147 матчей, 31 гол и 36 голевых передач в составе казанцев.

    За ЦСКА он выступал с 2014 года и провел 142 матча, забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи. В 2016 году он стал чемпионом страны в составе армейцев.

    Автор: Константин Тихов
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