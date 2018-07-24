«Рубин» может подписать Натхо

Казань, 24 июля. По информации Федерального агентства новостей, казанский «Рубин» может подписать полузащитника Бибраса Натхо. 30-летний футболист сборной Израиля находится в статусе свободного агента — его контракт с ЦСКА истек этим летом.

В подписании игрока лично заинтересован главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев, уже работавший с Натхо в столице Татарстана в 2010-2013 годах.

Отмечается, что стороны уже контактируют на предмет возможного сотрудничества — игроку предлагается двухлетнее соглашение.

На счету Натхо 147 матчей, 31 гол и 36 голевых передач в составе казанцев.

За ЦСКА он выступал с 2014 года и провел 142 матча, забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи. В 2016 году он стал чемпионом страны в составе армейцев.