Тюменца, прокатившегося по городу в ванне, оштрафовали за нарушение ПДД

Тюмень, 24 июля. Тюменец прокатился по центральным улицам города в ванне на колесах, прицепив ее к кроссоверу. После его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Он снял свою поездку на камеру и выложил видео на странице в социальной сети Instagram. По кадрам видно, что полуголый мужчина ездит по городу, заказывает еду в McDonald’s, стреляет из водного пистолета и натирает себя губкой.

Данным инцидентом заинтересовались сотрудники ГИБДД. Инспекторы, установив личности нарушителей, выяснили, что мужчины хотели таким образом поразвлечься, сообщает «ФедералПресс». Водителю автомобиля выписали штраф за неправильную перевозку пассажира.