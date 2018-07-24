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Тюменца, прокатившегося по городу в ванне, оштрафовали за нарушение ПДД
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    Тюменца, прокатившегося по городу в ванне, оштрафовали за нарушение ПДД

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    Тюменца, прокатившегося по городу в ванне, оштрафовали за нарушение ПДД

    Тюмень, 24 июля. Тюменец прокатился по центральным улицам города в ванне на колесах, прицепив ее к кроссоверу. После его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

    Он снял свою поездку на камеру и выложил видео на странице в социальной сети Instagram. По кадрам видно, что полуголый мужчина ездит по городу, заказывает еду в McDonald’s, стреляет из водного пистолета и натирает себя губкой.

    Данным инцидентом заинтересовались сотрудники ГИБДД. Инспекторы, установив личности нарушителей, выяснили, что мужчины хотели таким образом поразвлечься, сообщает «ФедералПресс». Водителю автомобиля выписали штраф за неправильную перевозку пассажира.

    Автор: Дарья Смолина
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