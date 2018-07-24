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ДТП с участием скорой помощи произошло в Кемерово
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    ДТП с участием скорой помощи произошло в Кемерово

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    ДТП с участием скорой помощи произошло в Кемерово

    Кемерово, 24 июля. Накануне, 23 июля, вечером на перекресте улиц Красноармейской и Дзержинского столкнулись иномарка и автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

    По словам очевидцев, автомобиль скорой помощи врезался в иномарку на перекрестке, когда горел красный сигнал светофора. Скорая двигалась очень быстро с включенной сиреной и мигалками.

    «Скорая разнесла две машины. Сирену в ней включили перед перекрестком и люди не успели среагировать. Влетела в одну и от удара отбросило на другую [машину]», — пишут пользователи в социальных сетях.

    Также очевидцы отмечают, что на перекресток выезжал трамвай, которому горел разрешающий сигнал, однако водитель трамвая успела вовремя затормозить.

    На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии уточняются, информация о пострадавших пока не поступала.

    Автор: Софья Куликова
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