ДТП с участием скорой помощи произошло в Кемерово

Кемерово, 24 июля. Накануне, 23 июля, вечером на перекресте улиц Красноармейской и Дзержинского столкнулись иномарка и автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

По словам очевидцев, автомобиль скорой помощи врезался в иномарку на перекрестке, когда горел красный сигнал светофора. Скорая двигалась очень быстро с включенной сиреной и мигалками.

«Скорая разнесла две машины. Сирену в ней включили перед перекрестком и люди не успели среагировать. Влетела в одну и от удара отбросило на другую [машину]», — пишут пользователи в социальных сетях.

Также очевидцы отмечают, что на перекресток выезжал трамвай, которому горел разрешающий сигнал, однако водитель трамвая успела вовремя затормозить.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии уточняются, информация о пострадавших пока не поступала.