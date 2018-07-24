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Сирия: РФ зафиксировала за сутки 8 нарушений в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: РФ зафиксировала за сутки 8 нарушений в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: РФ зафиксировала за сутки 8 нарушений в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 24 июля. Российская сторона за прошедшие сутки зафиксировала восемь нарушений режима перемирия в Сирии, турецкая — ни одного. Об этом говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства России, опубликованного в микроблоге Twitter.

    По данным российского ведомства, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    Российские наблюдатели в совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения огня, зафиксировали восемь случаев стрельбы в провинциях. По четыре нарушения было выявлено в провинциях Алеппо и Латакия, следует из бюллетеня.

    «Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

    Накануне в Минобороны России сообщили о двух случаях стрельбы в Сирийской Арабской Республике.

    Автор: Дана Балан
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