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Новый оператор ГТС появится на Украине в начале 2020 года
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    Новый оператор ГТС появится на Украине в начале 2020 года

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    Новый оператор ГТС появится на Украине в начале 2020 года

    Киев, 24 июля. Представители компаний «Нафтогаз Украины» и «Магистральные газопроводы Украины» достигли договоренности о создании нового оператора газотранспортной системы государства.

    Об этом рассказали в пресс-службе «Нафтогаза». Отмечается, что новый оператор должен появиться в начале 2020 года. В соответствии с договоренностью, процесс выделения функции оператора ГТС завершится после истечения действующего контракта на транзит газа с «Газпромом».

    Ранее «Нафтогаз» предложил РФ льготы за отказ от «Северного потока — 2». Коммерческий директор киевской компании Юрий Витренко озвучил размер скидки, если договор о транзите российского газа будет продлен после 2019 года. Он уточнил, что этот уровень тарифа на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ОАО «Газпром». 

    Новый оператор ГТС появится на Украине в начале 2020 года

    Автор: Алия Садыкова
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