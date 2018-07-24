Курс доллара на Московской бирже вырос до 63,09 рубля

Москва, 24 июля. Российская национальная валюта укрепляется к доллару и евро на торгах Московской биржи. Курс доллара США составил 63,09 руб., евро — 73,79 руб.

Отмечается, что подешевела и бивалютная корзина, опустившись до уровня в 67,89 рубля. Эксперты считают, что этот тренд связан со спросом на рублевую ликвидность для основных налоговых выплат июля.

Также поддержку рублю оказало и падение доллара США на глобальном рынке после заявления американского президента Дональда Трампа об отношениях с КНР. Он обвинил Пекин в манипуляциях с валютами на фоне занижения процентных ставок. Китайские власти не предпринимают никаких мер против снижения курса юаня, пишет «Свободная пресса».