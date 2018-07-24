Меню
Украина
Стало известно, куда уходят деньги простых украинцев
Политика
Рига сообщила о двух кораблях ВМС России возле границ Латвии
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, куда уходят деньги простых украинцев

    255

    Стало известно, куда уходят деньги простых украинцев

    Киев, 24 июля. Большую часть средств украинцы тратят на покупку питания и оплату коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

    Журналисты проанализировали данные государственной статистики и выяснили, куда уходят деньги простых украинцев. Как выяснилось, самой затратной статьей в их бюджете являются продукты питания — на эти цели уходит примерно половина зарплаты (42,1%) среднестатистического гражданина. Эксперты пояснили, что это связано с высокими ценами на продукты и низкой заработной платой в стране.

    Второе место занимает оплата коммунальных услуг. За газ, свет, электроэнергию украинцы отдают около 11,6% доходов. Третью строчку занимает транспорт — 9,5% всего бюджета. Четвертую строчку трат получили алкоголь и табак: на них украинцы тратят около 7,6% общих доходов.

    Стало известно, куда уходят деньги простых украинцев

    При этом, как выяснилось, украинцы предпочитают экономить на образовании, а также на культурном отдыхе — походах в театр, кино и рестораны.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.