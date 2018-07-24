Стало известно, куда уходят деньги простых украинцев

Киев, 24 июля. Большую часть средств украинцы тратят на покупку питания и оплату коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Журналисты проанализировали данные государственной статистики и выяснили, куда уходят деньги простых украинцев. Как выяснилось, самой затратной статьей в их бюджете являются продукты питания — на эти цели уходит примерно половина зарплаты (42,1%) среднестатистического гражданина. Эксперты пояснили, что это связано с высокими ценами на продукты и низкой заработной платой в стране.

Второе место занимает оплата коммунальных услуг. За газ, свет, электроэнергию украинцы отдают около 11,6% доходов. Третью строчку занимает транспорт — 9,5% всего бюджета. Четвертую строчку трат получили алкоголь и табак: на них украинцы тратят около 7,6% общих доходов.

При этом, как выяснилось, украинцы предпочитают экономить на образовании, а также на культурном отдыхе — походах в театр, кино и рестораны.