Безопасность на водоемах в Кузбассе обеспечивают около тысячи человек

Кемерово, 24 июля. В надзорно-профилактических мероприятиях принимают участие около тысячи полицейских, спасателей МЧС, волонтеров, сотрудников органов самоуправления и сельских старост. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

В рамках второго этапа акции «Вода — безопасная территория» проверят безопасность пляжей, мест отдыха, детских лагерей и туристических баз, которые расположены на берегу водоемов. Также участники рейдов проведут разъяснительные беседы и лекции о правилах поведения вблизи водоемов. Всего планируется проверить около 300 мест отдыха.

«Потенциально опасные места оборудованы предупредительными аншлагами о запрете купания, однако, нередко во время патрулирований сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России наблюдают там купающихся», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

Акция «Вода – безопасная территория» проводится в Кузбассе третий год подряд. По данным МЧС, с каждым годом количество происшествий на воде снижается.