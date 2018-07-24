Стоимость воды возрастет на Украине из-за увеличения цены на хлор

Киев, 24 июля. На два-три процента возрастет стоимость воды для украинцев из-за повышения цены на жидкий хлор, который нужен для ее очистки. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

«Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя на Украине, за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2 -3% независимо от размера городов», — подчеркнула вице-президент Ассоциации.

Бабий подчеркнула, что ситуация сложившаяся вокруг предприятия «ДнепрАзот» — единственным производителем жидкого хлора в стране — дала задуматься над тем, что предприятие не было монополистом в дальнейшем. По ее словам, Ассоциация планирует налаживать импорт, создавать резервы.

«У нас будут импортируемые контракты для предотвращения таких последствий в будущем», — заявила она.

Напомним, «ДнепрАзот» прекратило работать 15 июня из-за подорожания природного газа. Затем предприятие возобновило работу, но стоимость хлора стала почти в пять раз дороже по сравнению с показателями прошлого года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава правления АО «ДнепрАзот» Сергей Сидоров заявили о новом витке «хлорного кризиса».