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Сирия новости 24 июля 12.30: САА при поддержке ВКС РФ продвинулась на юго-западе САР, потери «Нусры» в Идлибе
Украина
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    Сирия новости 24 июля 12.30: САА при поддержке ВКС РФ продвинулась на юго-западе САР, потери «Нусры» в Идлибе

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    ВКС РФ

    Сирия, 24 июля. САА продвинулась на юго-западе САР при поддержке ВКС РФ. «Джебхат Ан-Нусра»1*** понесла потери в результате взрывов в Идлибе. Крупный склад боевиков был обнаружен в северной части Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА в наступлении в Даръа и Эль-Кунейтре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к новой операции на северо-западе Сирии; обнаружили крупный склад с оружием исламистов в северной части Хомса; освободили 13 населенных пунктов на юго-западе САР.

    «Исламское государство»1: организовало взрыв в населенном пункте Аль-Атариб на западе Алеппо; подозревается в убийстве одного из гражданских лиц на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

    «Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в результате взрывов СВУ на севере и на юге Идлиба.

    Курды: проводят аресты в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Новостной портал Al Masdar News передает, что Сирийская арабская армия (САА) готовится к началу нового наступления на северо-западе Сирии после завершения военной операции «Базальт» на юге САР. По предварительным данным, правительственные войска намереваются зачистить от боевиков вооруженной оппозиции территории на севере Латакии и на западе Идлиба, на которых в последнее время заметно активизировались вооруженные стычки. Напомним, боевики антиправительственных формирований, действующих в данном районе, в течение последнего месяца предприняли несколько попыток атаковать подконтрольные силам САР территории и, в частности, российскую авиабазу «Хмеймим». Так, джихадисты неоднократно пытались сбросить СВУ на аэродром, используя беспилотники. Отмечается, что в грядущих столкновениях будет задействовано спецподразделение САА «Силы Тигра», а также 4-я бронетанковая дивизия, которые в настоящий момент принимают участие в столкновениях с исламистами на юго-западе провинции Даръа.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Информационный портал Jisr TV сообщает о том, что в населенном пункте Аль-Атариб детонировало взрывное устройство. Никаких сведений о погибших или раненых со стороны местных жителей или исламистов незаконных вооруженных формирований пока не поступало. По предварительным данным, бомба была установлена террористами «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность. Город расположен в западной части провинции Алеппо у границы с Идлибом, где, согласно неоднократным сообщениям интернет-порталов, подконтрольных ИГ1, работает множество так называемых «спящих ячеек» террористической группировки. Накануне также сообщалось о взрыве, прогремевшем недалеко от Аль-Атариба. Тогда в результате инцидента погиб как минимум один из гражданских лиц.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Поступают сообщения о новых находках военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) на севере региона. Как передает агентство новостей Al Masdar News, недалеко от города Ар-Растан было обнаружено одно из крупнейших хранилищ с оружием, принадлежавших радикалам вооруженной оппозиции. На складе джихадистов находились гранатометы, автоматы и большое количество боеприпасов. Напомним, отряды исламистских группировок покинули территории северного Хомса в середине мая, после чего правительственные подразделения немедленно приступили к зачистке освобожденных районов от следов военного присутствия боевиков. Источники AMN полагают, что тайники исламистов, вероятно, предназначались для нового вооруженного восстания.  

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Telegram-канал (dierezzore5) сообщает о том, что радикалы Демократических сил Сирии**** (SDF) вновь проводят массовые аресты в восточной части Дейр-эз-Зора. Несколько мирных жителей были задержаны в населенном пункте Хурайки по обвинению в принадлежности к «Исламскому государству». Местные активисты уверены, что гражданские лица попали под арест за то, что не прибыли на вербовочный пункт в рамках принудительной мобилизации курдов.

    Кроме того, на подконтрольных силам SDF территориях неизвестными боевиками был застрелен один из местных жителей в населенном пункте Абу Хардуб в юго-восточной части региона. Об этом сообщает информационное агентство Al Manar News. Предполагается, что нападение было совершено джихадистами подпольных групп «Исламского государства».

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    На юго-западе региона продолжаются вооруженные столкновения между правительственной армией и боевиками группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». По информации военного источника в сети Twitter (rubih67), артиллерийские дивизионы САА продолжают вести огонь по военным объектам террористов в долине реки Ярмук. В результате боестолкновений войскам САР удалось освободить населенные пункты Махар, Рафид, Хиран Януби, Хиран Шамали, Расмус Хасан, Мудаварат, Махуби, Рашем Зарурат, Муаллака, Гадир Бустан, Абу Тинт, Абу Хаша Мушидат и Умм Лукас, расположенные на границе между провинциями Даръа и Эль-Кунейтра. Кроме того, сообщается о серьезных потерях ИГИЛ1 в результате точечных авиаударов российских ВКС.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Продолжается террористическая деятельность боевиков «Исламского государства», предпринимающих подпольные вылазки на территории региона. Согласно данным агентства новостей Al Manar News, по меньшей мере четыре исламиста антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» были убиты в результате детонации бомбы в районе населенного пункта Аль-Мастума в южной части Идлиба. Также сообщается о взрыве, произошедшем на шоссе Коркания — Кафр Урук на севере провинции. Известно, что СВУ было активировано в тот момент, когда по трассе проезжали исламисты «Джебхат Ан-Нусры», однако информации о жертвах среди боевиков пока не поступало.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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