Сирия, 24 июля. САА продвинулась на юго-западе САР при поддержке ВКС РФ. «Джебхат Ан-Нусра»1*** понесла потери в результате взрывов в Идлибе. Крупный склад боевиков был обнаружен в северной части Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в наступлении в Даръа и Эль-Кунейтре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к новой операции на северо-западе Сирии; обнаружили крупный склад с оружием исламистов в северной части Хомса; освободили 13 населенных пунктов на юго-западе САР.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в населенном пункте Аль-Атариб на западе Алеппо; подозревается в убийстве одного из гражданских лиц на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в результате взрывов СВУ на севере и на юге Идлиба.

Курды: проводят аресты в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Латакия

Новостной портал Al Masdar News передает, что Сирийская арабская армия (САА) готовится к началу нового наступления на северо-западе Сирии после завершения военной операции «Базальт» на юге САР. По предварительным данным, правительственные войска намереваются зачистить от боевиков вооруженной оппозиции территории на севере Латакии и на западе Идлиба, на которых в последнее время заметно активизировались вооруженные стычки. Напомним, боевики антиправительственных формирований, действующих в данном районе, в течение последнего месяца предприняли несколько попыток атаковать подконтрольные силам САР территории и, в частности, российскую авиабазу «Хмеймим». Так, джихадисты неоднократно пытались сбросить СВУ на аэродром, используя беспилотники. Отмечается, что в грядущих столкновениях будет задействовано спецподразделение САА «Силы Тигра», а также 4-я бронетанковая дивизия, которые в настоящий момент принимают участие в столкновениях с исламистами на юго-западе провинции Даръа.

Провинция Алеппо

Информационный портал Jisr TV сообщает о том, что в населенном пункте Аль-Атариб детонировало взрывное устройство. Никаких сведений о погибших или раненых со стороны местных жителей или исламистов незаконных вооруженных формирований пока не поступало. По предварительным данным, бомба была установлена террористами «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность. Город расположен в западной части провинции Алеппо у границы с Идлибом, где, согласно неоднократным сообщениям интернет-порталов, подконтрольных ИГ1, работает множество так называемых «спящих ячеек» террористической группировки. Накануне также сообщалось о взрыве, прогремевшем недалеко от Аль-Атариба. Тогда в результате инцидента погиб как минимум один из гражданских лиц.

Провинция Хомс

Поступают сообщения о новых находках военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) на севере региона. Как передает агентство новостей Al Masdar News, недалеко от города Ар-Растан было обнаружено одно из крупнейших хранилищ с оружием, принадлежавших радикалам вооруженной оппозиции. На складе джихадистов находились гранатометы, автоматы и большое количество боеприпасов. Напомним, отряды исламистских группировок покинули территории северного Хомса в середине мая, после чего правительственные подразделения немедленно приступили к зачистке освобожденных районов от следов военного присутствия боевиков. Источники AMN полагают, что тайники исламистов, вероятно, предназначались для нового вооруженного восстания.

Провинция Дейр-эз-Зор

Telegram-канал (dierezzore5) сообщает о том, что радикалы Демократических сил Сирии**** (SDF) вновь проводят массовые аресты в восточной части Дейр-эз-Зора. Несколько мирных жителей были задержаны в населенном пункте Хурайки по обвинению в принадлежности к «Исламскому государству». Местные активисты уверены, что гражданские лица попали под арест за то, что не прибыли на вербовочный пункт в рамках принудительной мобилизации курдов.

Кроме того, на подконтрольных силам SDF территориях неизвестными боевиками был застрелен один из местных жителей в населенном пункте Абу Хардуб в юго-восточной части региона. Об этом сообщает информационное агентство Al Manar News. Предполагается, что нападение было совершено джихадистами подпольных групп «Исламского государства».

Провинция Даръа

На юго-западе региона продолжаются вооруженные столкновения между правительственной армией и боевиками группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». По информации военного источника в сети Twitter (rubih67), артиллерийские дивизионы САА продолжают вести огонь по военным объектам террористов в долине реки Ярмук. В результате боестолкновений войскам САР удалось освободить населенные пункты Махар, Рафид, Хиран Януби, Хиран Шамали, Расмус Хасан, Мудаварат, Махуби, Рашем Зарурат, Муаллака, Гадир Бустан, Абу Тинт, Абу Хаша Мушидат и Умм Лукас, расположенные на границе между провинциями Даръа и Эль-Кунейтра. Кроме того, сообщается о серьезных потерях ИГИЛ1 в результате точечных авиаударов российских ВКС.

Провинция Идлиб

Продолжается террористическая деятельность боевиков «Исламского государства», предпринимающих подпольные вылазки на территории региона. Согласно данным агентства новостей Al Manar News, по меньшей мере четыре исламиста антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» были убиты в результате детонации бомбы в районе населенного пункта Аль-Мастума в южной части Идлиба. Также сообщается о взрыве, произошедшем на шоссе Коркания — Кафр Урук на севере провинции. Известно, что СВУ было активировано в тот момент, когда по трассе проезжали исламисты «Джебхат Ан-Нусры», однако информации о жертвах среди боевиков пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)