Будут только проигравшие: МИД Германии заявил, что ЕС не позволит Трампу запугать себя пошлинами

Берлин, 24 июля. Европа не даст главе Белого дома Дональду Трампу запугать себя импортными пошлинами. Об этом написал глава дипломатического ведомства Германии Хайко Маас в своем микроблоге социальной сети Twitter.

«Никто не может быть заинтересован в импортных пошлинах, ведь в конечном итоге будут только проигравшие. Европа не позволит президенту Трампу запугать себя», — подчеркнул немецкий министр.

Маас указал на то, что с такой политикой Вашингтона в будущем придется сталкиваться чаще, если сейчас закрыть на это глаза.

Напомним, американский глава Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины в размере 20% на машины, импортируемые из стран Европейского союза, если Брюссель не снимет торговые барьеры в отношении американских фирм. Он также призвал европейские концерны строить свои заводы на территории США.

Агентство Bloomberg сообщало, что торговые пошлины на автомобили и комплектующие из Евросоюза, введением которых пригрозил Трамп, могут коснуться продукции на 300 млрд долларов и повлечь за собой зеркальные меры.