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Тульский «Арсенал» может вернуть Габулова
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    Тульский «Арсенал» может вернуть Габулова

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    Тульский «Арсенал» может вернуть Габулова

    Тула, 24 июля. По информации Федерального агентства новостей, вратарь сборной России Владимир Габулов может вернуться в тульский «Арсенал». По словам источника, возвращение в тульский клуб — один из приоритетных вариантов для 34-летнего вратаря.

    Последние полгода Габулов выступал за бельгийский «Брюгге», однако не был твердым первым номером команды. В настоящий момент стороны не исключают разрыва действующего до лета 2019 года контракта.

    До перехода в «Брюгге» Габулов защищал цвета «Арсенала». Он был включен в заявку сборной России на ЧМ-2018 года, однако на поле не появлялся. В минувшем сезоне на его счету 10 матчей и 21 пропущенный мяч в составе бельгийского клуба.

    Ранее Габулов также выступал за ЦСКА, московское «Динамо», «Анжи», «Аланию» и «Кубань». На его счету 10 матчей в составе сборной России, за которую он выступает с 2007 года.

    Автор: Константин Тихов
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