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Вопрос встречи Трампа и Пашиняна обсуждается — посол Армении
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    Вопрос встречи Трампа и Пашиняна обсуждается — посол Армении

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    Вопрос встречи Трампа и Пашиняна обсуждается — посол Армении

    Вашингтон, 24 июля. Посол Армении в США Григор Ованнисян рассказал, что вопрос встречи американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Армении находится на повестке дня.

    По словам Ованнисяна, внешнеполитические ведомства США и Армении обсуждают возможность проведения в ближайшем будущем встречи Трампа и Пашиняна.

    «Этот вопрос находится на повестке дня», — добавил он.

    Напомним, Пашинян рассказал, что планирует приехать в США, когда в Нью-Йорке пройдет заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что накануне состоялись телефонные переговоры Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы, касающиеся деятельности Евразийского экономического союза, а также двустороннее сотрудничество.

    Автор: Дарья Смолина
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