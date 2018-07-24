Вопрос встречи Трампа и Пашиняна обсуждается — посол Армении

Вашингтон, 24 июля. Посол Армении в США Григор Ованнисян рассказал, что вопрос встречи американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Армении находится на повестке дня.

По словам Ованнисяна, внешнеполитические ведомства США и Армении обсуждают возможность проведения в ближайшем будущем встречи Трампа и Пашиняна.

«Этот вопрос находится на повестке дня», — добавил он.

Напомним, Пашинян рассказал, что планирует приехать в США, когда в Нью-Йорке пройдет заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что накануне состоялись телефонные переговоры Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы, касающиеся деятельности Евразийского экономического союза, а также двустороннее сотрудничество.