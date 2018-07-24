Семь человек пострадали в массовом ДТП на Чуйском тракте

Барнаул, 24 июля. Пять легковых автомобилей и два грузовика столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае. В результате массового ДТП, по предварительным данным, пострадали семь человек.

Как уточнили в краевом ГУ МЧС, сообщение о дорожной аварии ведомство получило в 12.40 по местному времени (08.40 по Москве). Уточняется, что транспортные средства столкнулись на 336-м километре Чуйского тракта (трасса Р-256) на повороте на поселок Шубенка Зонального района.

Представители главка МЧС подчеркнули, что погибших в результате массового ДТП нет, пострадали семь человек. В настоящее время все они доставлены в центральную больницу Бийска. Сейчас на трассе продолжают работать спасатели, ликвидируя последствия инцидента.