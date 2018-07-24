Меню
Россия
Минздрав России составил рейтинг самых «пухлых» регионов
Россия
Минздрав России составил рейтинг самых «пухлых» регионов
Следующая новость
Загрузка...

    Минздрав России составил рейтинг самых «пухлых» регионов

    40

    Минздрав России составил рейтинг самых «пухлых» регионов

    Москва, 24 июля. Минздрав России назвал регионы, где больше всего живет населения с диагнозом ожирение.

    Согласно исследованию ведомства, первым в списке самых «пухлых» областей оказался Алтайский край. В регионе проживают 127,2 тысячи людей, страдающих от избытка веса. Такой диагноз был поставлен 5,4% жителей субъекта. Второй в списке оказалась Магаданская область с показателем 4,9 тысячи человек. Это 3,4% населения.

    На третьем месте – Курганская область с 23,6 тысячи «толстяков», что составляет 2,8% населения.

    В пятерку также попали Тюменская и Оренбургские области. Как уточнили в Минздраве, были изучены 85 регионов, ситуация в 35 из них по этому вопросу является плачевной.

    Как пишет «РБК», в ведомстве добавили, что в целом по России за пять лет стало на 30% больше полных людей.

    Минздрав России составил рейтинг самых «пухлых» регионов

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.