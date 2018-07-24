Минздрав России составил рейтинг самых «пухлых» регионов

Москва, 24 июля. Минздрав России назвал регионы, где больше всего живет населения с диагнозом ожирение.

Согласно исследованию ведомства, первым в списке самых «пухлых» областей оказался Алтайский край. В регионе проживают 127,2 тысячи людей, страдающих от избытка веса. Такой диагноз был поставлен 5,4% жителей субъекта. Второй в списке оказалась Магаданская область с показателем 4,9 тысячи человек. Это 3,4% населения.

На третьем месте – Курганская область с 23,6 тысячи «толстяков», что составляет 2,8% населения.

В пятерку также попали Тюменская и Оренбургские области. Как уточнили в Минздраве, были изучены 85 регионов, ситуация в 35 из них по этому вопросу является плачевной.

Как пишет «РБК», в ведомстве добавили, что в целом по России за пять лет стало на 30% больше полных людей.