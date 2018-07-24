«Поставщик сиделок для престарелых»: итальянский журналист рассказал, что думают об Украине в его стране

Киев, 24 июля. В Италии Украину больше знают как поставщика сиделок для престарелых, чем страну, которая после майдана нацелилась войти в состав ЕС, заявил итальянский журналист Фабио Морра.

Морра констатировал, что в Европе устали от Украины с «ее коррупцией и внутренними конфликтами». Он рассказал, что на самом деле думают в его стране об Украине и ситуации там.

Журналист напомнил, что в ЕС никто официально не раскритиковал выступление вице-премьера и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который выразил мнение, что украинский майдан был фальшивкой, а референдум в Крыму — законным. Кроме того, Сальвини выступил за снятие санкций с России, так как от этого его страна только выиграет.