«Поставщик сиделок для престарелых»: итальянский журналист рассказал, что думают об Украине в его стране
Киев, 24 июля. В Италии Украину больше знают как поставщика сиделок для престарелых, чем страну, которая после майдана нацелилась войти в состав ЕС, заявил итальянский журналист Фабио Морра.
Морра констатировал, что в Европе устали от Украины с «ее коррупцией и внутренними конфликтами». Он рассказал, что на самом деле думают в его стране об Украине и ситуации там.
Журналист напомнил, что в ЕС никто официально не раскритиковал выступление вице-премьера и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который выразил мнение, что украинский майдан был фальшивкой, а референдум в Крыму — законным. Кроме того, Сальвини выступил за снятие санкций с России, так как от этого его страна только выиграет.
«И многие итальянцы с ним соглашаются, поскольку из-за санкций страдает их бизнес, в стране экономический кризис, — приводят его слова украинские СМИ. — Естественно, свой кошелек перевешивает интересы Украины, о которой знают больше как о поставщике «баданте» – сиделок для престарелых итальянцев».