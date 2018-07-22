Терроризм и страх входят в привычку: что корреспонденты ФАН увидели в Тунисе

Каждое лето с началом сезона отпусков одним из привычных для россиян направлений отдыха становится Тунис — страна, еще недавно слывшая туристическим раем. Да и нынешние тунисские власти через свои диппредставительства активно рекламируют местные курорты, зазывая в Тунис доверчивых российских туристов. Корреспонденты Федерального агентства новостей специально приехали в африканскую страну, чтобы лично познакомиться с нынешней атмосферой в государстве, и убедились: все разговоры о «безопасном отдыхе» и «комфортном времяпрепровождении» — это большой обман.

Мусорная столица

Первое, что бросается в глаза по приезде в столицу Туниса, — это огромное количество мусора. Мусор царит здесь везде — он валяется вдоль дорог, во дворах и на улицах, горячий ветер без конца гоняет по площадям и пляжам обрывки бумаги, пустые пластиковые бутылки и банки. Местные жители уже давно не обращают на это безобразие ни малейшего внимания — они привыкли к вони, которую источают переполненные мусорные баки. И спокойно переступают через зловонные ручейки, текущие по улицам.

На туристов из России, не привыкших к горам мусора, все это производит шокирующее впечатление. Самые памятливые из них говорят — еще шесть-семь лет назад тунисские города, курорты и пляжи были на порядок чище. На улицах тогда еще можно было встретить живых дворников, а по всей стране были развешаны плакаты вроде «Соблюдайте чистоту!» или «Убери за собой мусор!». Так выглядела государственная экологическая информационная кампания, проводимая среди населения, ее символом была белая пустынная лисица фенек, или, как его называют в Тунисе, лябиб.

Сегодня о былой чистоте туристы, на свою беду вернувшиеся в Тунис, вспоминают с тоской. В современных реалиях на уборку городов от мусора у тунисских властей просто нет денег. Равно как и на государственную экологическую кампанию, внедренную в свое время президентом страны Бен Али (президент Туниса в 1987–2011 гг. — Прим. ФАН) и хоть как-то державшую местное население в рамках приличий.

Особенно удручающе смотрится мусорное безобразие на местных пляжах — красивых до невозможности, с загадочными силуэтами гор на горизонте, дрожащих в жарком мареве. Сегодня почти все эти пляжи покрыты мусором и уставлены самодельными палатками из старых простыней и покрывал. Так местное население устраивает себе «комфортный отдых» на море. А заодно усеивает все пространство вокруг своих «стоянок» использованными салфетками, пустыми бутылками и рваными упаковками из-под пищи.

Самое печальное — так происходит на всех без исключения пляжах, включая самые «туристические», расположенные при отелях. Дело в том, что законы Туниса не дают отельным пляжам никакого преимущества — посещать их может любой желающий, будь то навязчивый торговец финиками с лотка или небольшая (по тунисским меркам) семья из 15 человек.

И, конечно, нельзя без слез взглянуть на местное море — изумрудно-голубое, ласково лижущее белые прибрежные камни и…выбрасывающее на берег сотни единиц мусора, выкинутого в волны с начала летнего сезона. Причем наряду с привычными пластиковыми бутылками и упаковками от бутербродов в тунисском море могут плавать… целые пакеты с мусором. Но местные власти все это нимало не волнует — они продолжают зазывать в «гостеприимный Тунис» все новых и новых гостей, в том числе из России.

Между тем гости в тунисские отели ехать не спешат — недаром Федеральное агентство по туризму РФ в начале нынешнего сезона предупредило россиян, что «на фоне социально-экономических проблем в Тунисе возможны протестные акции и студенческие волнения». А также о том, что в стране высока вероятность террористических атак со стороны боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в России), действующих, как правило, с территории Ливии и Алжира.

Страна на грани нервного срыва

Напряжение, висящее в воздухе, чувствуется буквально с первых минут пребывания в тунисской столице. В самом центре города, на проспекте Хабиба Бургибы (местной Тверской), оказалось подозрительно много полиции, а также мужчин в странной униформе (как сообщили ФАН местные жители, это работники местных ЧВК — частных военных компаний). Многие из них носят прямо по улицам автоматическое оружие. Руки серьезных бойцов в черной форме всегда на прикладе. Согласитесь, выглядит такая «безопасность» весьма странно.

Все эти силовики крайне нервно реагируют на попытки их сфотографировать и сразу же спрашивают у людей с фотоаппаратом документы и место пребывания в Тунисе. Так, у корреспондентов Федерального агентства новостей за неполные двое суток пребывания в столице страны силовики трижды спрашивали удостоверения личности. Даже не стеснялись угрожать. Ну и, само собой, никакого предъявления документов. Фраза «Мы полиция», по мнению силовиков, должна решать все вопросы. Расстегнутая кобура — тоже.

«В этом нет ничего странного — у нас сейчас многие люди испытывают чувство тревоги и беспокойства. К сожалению, экономическое положение в стране постоянно ухудшается, цены на основные товары и продукты неуклонно растут, — сообщила ФАН местная жительница, 23-летняя Хавла. — В итоге нервы у людей не выдерживают — у нас, к сожалению, растет уличная преступность, многие люди ведут себя агрессивно. Скучают ли тунисцы по режиму президента Бен Али (свергнут в результате «жасминовой революции» 2011-го. — Прим. ФАН)? Как правило, нет. Ведь тогда была диктатура и мы даже не смогли бы с вами поговорить на улице! А сейчас у нас — свобода, она ценнее всего, — заключает собеседница ФАН.

Свобода свободой, но как факт — налицо все признаки зарождающегося военного положения. Не верите? Тогда взгляните на боевую машину пехоты прямо на одной из центральных улиц. Для местного населения такая картина — уже давно норма.

Поэтому неудивительно, что в последнем докладе эксперты Atlantic Council констатируют следующее: Тунис с каждым годом становится все более опасной страной — как для местных жителей, так и для туристов. По данным спецслужб, в государстве скрыто, но весьма активно действуют террористы запрещенного в РФ «Исламского государства». Характерно, и тот факт, что в Тунисе до сих пор действует (и регулярно продлевается) режим чрезвычайного положения.

Одна из причин его сохранения — наличие большого количества тунисцев, которые в 2014–2016 присоединились к ИГ1 в Сирии и Ираке, но теперь решили вернуться домой. По словам министра внутренних дел Хабиба Эссида, на данный момент в страну вернулись не более 3 тысяч боевиков. Однако, по данным международных экспертов, их число превысило 5,5 тысячи человек. Судя по всему, эти люди отнюдь не сидят без дела. Слово «террорист» привычно говорит корреспондентам каждый тунисец. А наличие вооруженных людей объясняют еще проще: «Они нас охраняют от бомб».

Однако местные спецслужбы предпочитают вовсе замалчивать их наличие. Впрочем, во всех общественных местах, где может собраться большое количество граждан, есть специальные заграждения — для контроля количества проходящих. Пистолеты есть у любого патрульного, а сами полицейские не ходят по улицам группами менее четырех человек.

Не правда ли, картинка для спокойной страны весьма феерическая.

В ожидании новых терактов

В целом, говорят эксперты по безопасности, Тунис как государство нестабилен уже более 7 лет. Став в 2011-м «первой скрипкой» во время так называемой «арабской весны», Тунис до сих пор не нащупал устойчивой опоры и при этом сильно окрасился в черные тона.

По данным Интерпола, весь прошлый год в стране продолжались аресты и рейды сил безопасности, а также регулярные изъятия партий оружия на границе Туниса и Ливии. Так, 8 января 2017 года подразделения Национальной гвардии задержали 11 тунисских мужчин и женщин около Бен-Гердана — те пытались уйти в Ливию, чтобы присоединиться к террористическим группам, входящим в ИГ.

16 октября 2017-го специалисты Национальной гвардии Туниса сорвали крупный заговор, имевший целью убийство крупного местного политика — силового министра. В итоге более 40 заговорщиков были взяты под стражу. А в ноябре 2017-го тунисская полиция арестовала четырех человек, подозреваемых в планировании нападений в столице — Тунис-сити. По данным местного МВД, группа террористов планировала нападения на коммерческий центр и посты Национальной гвардии.

Политологи говорят: слабость власти, ее вопиющее бездействие, а подчас и скрытое подыгрывание исламским радикалам делает Тунис опасной страной. До такого состояния, как считают эксперты, Тунис довел действующий 92-летний президент Беджи Каид Эс-Себси. Сложившуюся на сегодня ситуацию в Тунисе можно с полным правом назвать «геронтократической диктатурой» — несмотря на все разговоры о «полной свободе», которые так любят вести местные жители, Каид Эс-Себси — ныне самый пожилой мировой лидер. И, по мнению многих, именно преклонный возраст изрядно мешает ему контролировать ситуацию в стране.

В итоге Тунис находится на пороге того, чтобы стать еще одной зияющей язвой на карте мира, отравляющей жизнь не только себе, но и соседям. Тунис уже давно экспортирует террористов в горячие точки Северной Африки и Ближнего Востока, достается и Европе. Пока этот процесс не столь заметен, говорят эксперты по безопасности. Но если власти Туниса в ближайшее время не найдут в себе сил взять ситуацию внутри страны под жесткий контроль, то и Европу вскоре захлестнет волна тунисских джихадистов.

Характерный пример — только 9 июля 2018-го на границе с Алжиром произошел крупный теракт, нападение большой группы террористов на пограничный пост. В результате погибли шестеро тунисских военных, еще несколько человек были тяжело ранены. По мнению экспертов, последние события на границе с Алжиром подтверждают — некогда благополучная страна балансирует на очень опасной грани.

Пока же люди с подозрением оглядываются на каждый громкий звук. Ходят только по боковым улицам и предпочитают на выходные убираться подальше от столицы и туристических мест, где террористы могут что-то устроить. На корреспондентов, которые рассказывают, что сами хотели в командировку в Тунис, смотрят как на душевнобольных: в пекло-де лезут только по поручению, а не желанию. Туристов же вообще не понимают — стоят ли местные пляжи и солнце жизни? По мнению обычных тунисцев, нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.