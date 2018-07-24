Двигатель на новейшем американском эсминце сломался после испытаний

Вашингтон, 24 июля. Новейший американский ракетный эсминец Michael Monsoor вышел из строя после завершения приемных испытаний корабля. Об этом сообщил контр-адмирал ВМС США Уильям Гэлинис.

По словам американского военачальника, они обнаружили повреждения у одного из двух главных турбинных двигателей во время проведенных в ходе испытаний проверок. Как оказалось, отметил Гэлинис, у двигателя сломалась лопатка.

Гэлинис рассказал, что было принято решение заменить турбину, прежде чем корабль отправится в Сан-Диего. Специалисты компании Rolls-Royce — именно эта компания производила турбины — готовятся поменять турбину вместе с инженерами корпорации General Dynamics Bath Iron Works.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в июле в Тихом океане был затоплен десантный корабль ВМС США.