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Двигатель на новейшем американском эсминце сломался после испытаний
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    Двигатель на новейшем американском эсминце сломался после испытаний

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    Двигатель на новейшем американском эсминце сломался после испытаний

    Вашингтон, 24 июля. Новейший американский ракетный эсминец Michael Monsoor вышел из строя после завершения приемных испытаний корабля. Об этом сообщил контр-адмирал ВМС США Уильям Гэлинис.

    По словам американского военачальника, они обнаружили повреждения у одного из двух главных турбинных двигателей во время проведенных в ходе испытаний проверок. Как оказалось, отметил Гэлинис, у двигателя сломалась лопатка.

    Гэлинис рассказал, что было принято решение заменить турбину, прежде чем корабль отправится в Сан-Диего. Специалисты компании Rolls-Royce —  именно эта компания производила турбины — готовятся поменять турбину вместе с инженерами корпорации General Dynamics Bath Iron Works.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в июле в Тихом океане был затоплен десантный корабль ВМС США.

    Автор: Дарья Смолина
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