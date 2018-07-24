Названа стоимость нового кроссовера FAW Besturn X80 для российского рынка

Пекин, 24 июля. Китайский автомобильный концерн FAW презентовал рестайлинговую версию своего флагманского и единственного кроссовера на российском рынке — X80. Представители компании также огласили цены на новинку.

Вскоре на российском рынке появится рестайлинговая версия кроссовера FAW X80, правда, точная дата старта продаж пока не объявлена.

По словам экспертов, кроссовер получил новые комплектации, к ранее единственно возможной версии Comfort добавилась базовая версия Basic, а предыдущая теперь называется Luxe.

Стоимость кроссовера FAW X80 начинается от 1,1 млн рублей, раньше внедорожник стоил 1,5 млн рублей. Впрочем, ради снижения ценника концерну пришлось избавиться от электрического привода зеркал и люка, системы климат-контроля, салон был отделан искусственной кожей.

Аналитики не уверены, что такой шаг поможет компании увеличить продажи. За первое полугодие в общей сложности было реализовано 608 кроссоверов FAW X80.