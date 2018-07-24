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Россияне не пострадали в пожарах в Греции — посольство РФ 
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    Россияне не пострадали в пожарах в Греции — посольство РФ 

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    Россияне не пострадали в пожарах в Греции — посольство РФ 

    Москва, 24 июля. По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших и погибших в пожарах в Греции. Об этом во вторник сообщил старший советник посольства РФ в Афинах Владимир Майстренко.

    «По предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

    Майстренко добавил, что данная информация в настоящее время активно перепроверяется.

    Напомним, в настоящее время в Греции в районе Афин продолжаются пожары. Ранее издание Evening Standard уточняло, что число погибших в огне увеличилось до 50 человек, еще более 100 человек пострадали.

    Пожар распространился на прибрежные поселения, расположенные между Афинами и Коринфом. Введен режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

    Автор: Василий Котов
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