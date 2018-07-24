Токио, 24 июля. Японская компания Sony выпустит смартфон с уникальной 48‐мегапиксельной камерой.

Sony готовится приятно удивить любителей фотографии. Японские разработчики намерены оснастить камеру уникальной 48‐мегапиксельной камерой.

Для этого они уже разработали датчик изображения IMX586. Качественные фотографии получатся за счет самого маленького пикселя в мире, длина которого составит всего 0,8 микрометра.

Владельцы нового гаджета от Sony смогут делать до 30 кадров в секунду с разрешением до 8000 × 6000 точек. Предполагается, что смартфон появится на рынке в 2019 году, стоимость новинки пока остается в секрете, передает телеканал «360».