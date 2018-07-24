Москва, 24 июля. За последний месяц стоимость бензина в России стабилизировалась, цена топлива на заправках стала ниже.

По данным Московской топливной ассоциации, с 16 по 23 июля бензин Аи-92 стал дешевле на три копейки (42,22 рубля за литр), Аи-95 — на две (45,68 рубля). Цена дизельного топлива стала ниже на одну копейку (44,26 рубля), передает «Вечерняя Москва».

Уточняется, что сильнее всего снижение стоимости нефтепродуктов заметно в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. Новые цены на бензин составляют там 41,24 рубля и 41,71 рубля соответственно.

Напомним, меры по стабилизации цен на топливо российское правительство приняло после того, как стоимость бензина начала расти в апреле и мае. В частности, с 1 июня акцизы на бензин были понижены.

Ранее, как передавало URA.RU, Госдума в третьем чтении одобрила поправки в налоговое и таможенное законодательство, которые позволят снизить акцизы на бензин и позволят ввести дополнительные вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты.