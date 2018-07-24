Российские компании могут обязать менять бортовые устройства системы «Платон» раз в три года

Москва, 24 июля. Минтранс России может обязать менять бортовые устройства системы «Платон» раз в три года. Об этом говорится в документе на сайте проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что ведомство предлагает обязать пользователей системы контролировать срок работы бортовых устройств. Также предлагается менять их каждые три года. Специалисты уточнили, что срок службы устройств составляет три года. Он зависит от внедренных в механизм средств криптографической защиты информации. После истечения трех лет система может неверно показывать данные о движении машин.

Как пишет URA.ru, проект может заработать уже в сентябре 2018 года. Ранее сообщалось, что тарифы в системе взимания платы с грузовиков «Платон» не будут индексировать с 1 июля.