Эксперт назвал лучший сценарий развития отношений между США и РФ после саммита в Хельсинки

Москва, 24 июля. Лучшим сценарием развития отношений между США и Россией после российско-американского саммита в Хельсинки станет их сохранение на прежнем уровне. Такое мнение высказал директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Идеальный сценарий на ближайший год — чтобы отношения оставались такими, как есть», — заявил Лукьянов.

При этом эксперт отметил, что важную роль для американской политики сыграют два события. Речь идет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о якобы «вмешательстве» России в американские выборы и промежуточные выборы в Конгресс.

По словам Лукьянова, если спецпрокурор попытается уличить американского президента Дональда Трампа в «сговоре» с РФ, то «встанет вопрос об импичменте», но «если все мимо и рядом, значит, сработали вхолостую».

Эксперт, напомнив о выборах в Конгресс, отметил, что если даже в такой обстановке демократы не смогут воспользоваться ситуацией, то это значит, что Демократическая партия США «просто упала ниже плинтуса».

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. На саммите лидеры обсуждали двусторонние отношения и актуальные вопросы международной повестки. Позднее, как стало известно, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский президент поручил помощнику по нацбезопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру посетить США осенью.