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Глава OMV пригрозил ответными мерами в случае введения санкций против «Северного потока — 2»
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    Глава OMV пригрозил ответными мерами в случае введения санкций против «Северного потока — 2»

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    Глава OMV пригрозил ответными мерами в случае введения санкций против «Северного потока — 2»

    Вена, 24 июля. Председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является одним из инвесторов возведения газового провода «Северный поток — 2», Райнер Зеле полагает, что все доводы против проекта являются не более чем отвлекающим маневром.

    Зеле подчеркнул, что для того, чтобы Европа и ее промышленность оставались конкурентоспособными, а страны Европейского союза были привлекательными для инвесторов, необходимо обеспечивать выгодный, то есть недорогой газ, передает ТАСС.

    «Все эти аргументы против строительства газопровода — это исключительно отвлекающий маневр. Речь, на самом деле, о конкурентоспособности», — объяснил он.

    Глава OMV пригрозил ответными мерами в случае введения санкций против «Северного потока — 2»

    Кроме того, он считает непозволительными санкции против участников проекта. Зеле назвал такой шаг (возможные санкции — Прим. ФАН) «несправедливым».

    «Нам, видимо, придется на эти меры каким-либо образом отвечать, и необходимо будет посмотреть, как на это отреагируют европейские политики», — пригрозил глава OMV.

    Германия, Швеция и Финляндия уже выдали разрешения на возведение газопровода «Северный поток — 2».

    Ранее сообщалось, что большинство граждан Германии поддерживают «Северный поток — 2».

    Автор: Дана Балан
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