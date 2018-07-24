В Южной Корее сообщили о демонтаже космодрома для испытания ракет в КНДР

Пхеньян, 24 июля. Северная Корея начала демонтаж объектов на космодроме Сохэ в провинции Пхенан-Пукто, где ранее военные испытывали межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15».

Об этом пишет американо-южнокорейский портал 38 North. Издание сообщило, что демонтировать объекты начали 20 июля. Отмечается, что на полигоне разбирают здание, где ранее специалисты КНДР готовили ракеты-носители. Кроме того, рабочие разбирают площадку для испытания ракетных двигателей.

По данным издания, все это видно со спутниковых снимков территории. СМИ пишут, что данный жест Пхеньяна доказывает значительные меры по установлению доверия со стороны Северной Кореи.