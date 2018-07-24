Работу школы, где учится зарубившая топором котенка девочка, оценят в прокуратуре Алтая

Москва, 24 июля. Прокуратура Алтайского края оценит работу школы, где учится девочка, зарубившая на камеру котенка топором, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Видео, на кадрах которого девочка-школьница топором расчленяет котенка, было опубликовано в Сети. После этого правоохранительные органы начали проверку. Подросток оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха.

«Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, — констатировали в алтайской прокуратуре, — а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются».

Ранее психолог Наталья Панфилова выразила мнение, что подобное поведение юных живодерок может быть связано с подростковым желанием привлечь внимание.