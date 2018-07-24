Российских выпускников стали удалять с ЕГЭ на 32% реже за три года

Москва, 24 июля. За последние три года случаев удаления российских выпускников с ЕГЭ стало меньше на 32%. Об этом свидетельствуют данные Рособрнадзора.

Согласно им, в 2015 году с ЕГЭ были удалены 1626 школьников, а в 2018 — 1117. Как уточнили в ведомстве, выпускников просят покинуть экзамен в том случае, если они пронесли на экзамен и пользуются средствами связи и шпаргалками или пытаются вынести контрольные измерительные материалы.

По мнению бывшего главы Рособрнадзора Виктора Болотова, сокращение числа случаев удаления выпускников с ЕГЭ связано с тем, что правила проведения экзамена были ужесточены, на входе были установлены металлоискатели, а в аудиториях — камеры, передает RT.

Болотов подчеркнул, что ведомство и региональные органы управления образованием целенаправленно проводят работу по предотвращению нарушений на экзаменах со стороны школьников. При этом, по его словам, и сами выпускники стали понимать, что их действия отслеживаются, и списывание может быть пресечено в любой момент.

Как сообщало ранее URA.RU, в 2018 году российский школьник смог впервые набрать максимальное количество баллов за все четыре выпускных экзамена. В сумме московский выпускник получил 400 баллов.