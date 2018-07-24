Стали известны новые подробности об утонувшем подростке и спасенной им девушке в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. Утонувший подросток и спасенная им девушка учились в одной школе Петербурга. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Напомним, накануне с моста Кадырова в Петербурге двое подростков прыгнули в воду. По предварительным данным, Вячеслав К. спасал прыгнувшую с сооружения в воду одноклассницу Аллу М. Со слов очевидцев, мальчик удерживал ее на плаву, чтобы та не захлебнулась, однако сил на собственное спасение у подростка не осталось. К сожалению, он погиб.

Как отметил источник ФАН, оба подростка учились в 9-м классе школы №54.

Ранее ФАН публиковал видео с места происшествия.