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Стали известны новые подробности об утонувшем подростке и спасенной им девушке в Петербурге
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    Стали известны новые подробности об утонувшем подростке и спасенной им девушке в Петербурге

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    Стали известны новые подробности об утонувшем подростке и спасенной им девушке в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 июля. Утонувший подросток и спасенная им девушка учились в одной школе Петербурга. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Напомним, накануне с моста Кадырова в Петербурге двое подростков прыгнули в воду. По предварительным данным, Вячеслав К. спасал прыгнувшую с сооружения в воду одноклассницу Аллу М. Со слов очевидцев, мальчик удерживал ее на плаву, чтобы та не захлебнулась, однако сил на собственное спасение у подростка не осталось. К сожалению, он погиб.

    Как отметил источник ФАН, оба подростка учились в 9-м классе школы №54.

    Ранее ФАН публиковал видео с места происшествия.

    Автор: Дана Балан
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