Стало известно, какая погода ждет россиян в августе

Москва, 24 июля. Температура воздуха в августе будет держаться на отметке выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, какая погода ждет россиян в последний месяц лета 2018 года. По словам синоптика, июль был самым дождливым месяцем. В августе жителей России ждет тепло не менее 30 градусов.

Как пишет «Российская газета», будет жарко и солнечно. Эксперт подчеркнул, что по всем подсчетам август 2018 года в России ожидается теплым и комфортным. При этом тепло будет не только в центральной части страны, но и на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.

Как писало URA.ru, синоптики предрекли России увеличение природных катастроф.