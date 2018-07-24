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Стало известно, какая погода ждет россиян в августе
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    Стало известно, какая погода ждет россиян в августе

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    Стало известно, какая погода ждет россиян в августе

    Москва, 24 июля. Температура воздуха в августе будет держаться на отметке выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Он рассказал, какая погода ждет россиян в последний месяц лета 2018 года. По словам синоптика, июль был самым дождливым месяцем. В августе жителей России ждет тепло не менее 30 градусов.

    Как пишет «Российская газета», будет жарко и солнечно. Эксперт подчеркнул, что по всем подсчетам август 2018 года в России ожидается теплым и комфортным. При этом тепло будет не только в центральной части страны, но и на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.

    Как писало URA.ru, синоптики предрекли России увеличение природных катастроф.

    Стало известно, какая погода ждет россиян в августе

    Автор: Алия Садыкова
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