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Несколько машин столкнулись на Ленинградском шоссе под Москвой
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    Несколько машин столкнулись на Ленинградском шоссе под Москвой

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    Несколько машин столкнулись на Ленинградском шоссе под Москвой

    Москва, 24 июля. Во вторник на Ленинградском шоссе у поворота на аэропорт «Шереметьево-1» произошло серьезное ДТП. Несколько машин столкнулись, один из автомобилей перевернулся.  

    Как передает корреспондент ФАН, в Молжаниновском районе одна из машин вылетела с шоссе, при этом она протаранила еще три автомобиля, а затем перевернулась. В результате ДТП в районе поворота на аэропорт «Шереметьево-1» образовалась большая пробка.

    Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Причины и обстоятельства аварии устанавливают специалисты.

    Автор: Василий Котов
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