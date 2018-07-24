Несколько машин столкнулись на Ленинградском шоссе под Москвой

Москва, 24 июля. Во вторник на Ленинградском шоссе у поворота на аэропорт «Шереметьево-1» произошло серьезное ДТП. Несколько машин столкнулись, один из автомобилей перевернулся.

Как передает корреспондент ФАН, в Молжаниновском районе одна из машин вылетела с шоссе, при этом она протаранила еще три автомобиля, а затем перевернулась. В результате ДТП в районе поворота на аэропорт «Шереметьево-1» образовалась большая пробка.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Причины и обстоятельства аварии устанавливают специалисты.