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Число иностранных студентов выросло в России в 2018 году
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    Число иностранных студентов выросло в России в 2018 году

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    Число иностранных студентов выросло в России в 2018 году

    Москва, 24 июля. Число иностранных студентов в России за год выросло на 10%. Об этом говорят данные Федерации мигрантов России со ссылкой на МВД.

    Отмечается, что с января по июнь в Россию с целями изучить что-либо прибыли 187 232 человека. В аналогичный период 2017 года эта цифра составляла 169 233 человека.

    Как пишет RT, больше всего иностранцев обучаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области —  33 974 человека. В Москве число иностранных студентов 30 568 человек. Далее идут Татарстан с 8143 иностранными студентами, Новосибирская (6753) и Томская (6582) области.

    Ранее «Утро.ру» писало, что в 2017 году Петербург обогнал Москву по доле иностранных студентов. 

    Число иностранных студентов выросло в России в 2018 году

    Автор: Алия Садыкова
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