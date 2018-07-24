Число иностранных студентов выросло в России в 2018 году

Москва, 24 июля. Число иностранных студентов в России за год выросло на 10%. Об этом говорят данные Федерации мигрантов России со ссылкой на МВД.

Отмечается, что с января по июнь в Россию с целями изучить что-либо прибыли 187 232 человека. В аналогичный период 2017 года эта цифра составляла 169 233 человека.

Как пишет RT, больше всего иностранцев обучаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 33 974 человека. В Москве число иностранных студентов 30 568 человек. Далее идут Татарстан с 8143 иностранными студентами, Новосибирская (6753) и Томская (6582) области.

Ранее «Утро.ру» писало, что в 2017 году Петербург обогнал Москву по доле иностранных студентов.