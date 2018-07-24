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Видео прибывших в Одессу кораблей НАТО появилось в Сети
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    Видео прибывших в Одессу кораблей НАТО появилось в Сети

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    Видео прибывших в Одессу кораблей НАТО появилось в Сети

    Одесса, 24 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео прибывших в Одессу кораблей Североатлантического альянса, которые проводят в Черном море военные учения.

    Ранее сообщалось, что группа кораблей военного блока прибыла в одесский порт для проведения совместных учений с военно-морскими силами Украины в Черном море.

    Напомним, киевские власти взяли курс на сближение с НАТО с целью присоединения к Североатлантическому альянсу. Украинский военно-промышленный комплекс в настоящее время начал переход на стандарты блока. Руководство НАТО выражает готовность к сотрудничеству с Киевом, но совершенно не спешит принимать нового члена.

    Автор: Дана Балан
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