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«Натали Турс» получил шесть тысяч заявок на возврат денег за туры
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    «Натали Турс» получил шесть тысяч заявок на возврат денег за туры

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    «Натали Турс» получил шесть тысяч заявок на возврат денег за туры

    Москва, 24 июля. Туроператор «Натали Турс» получил от клиентов шесть тысяч заявлений на возврат денег по несостоявшимся турам. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

    По ее словам, все клиенты туристического оператора вернулись домой. Последние российские туристы, воспользовавшиеся услугами «Натали Турс», прибыли в РФ 22 июля.

    Как пишет «Интерфакс», туроператор начал выплачивать деньги за несостоявшиеся туры в начале июля. Сумма составила около 800 тысяч рублей. Однако позже выплаты были приостановлены.

    Как добавила Тюрина, компания предложила решить проблему либо возвратом денег, либо гарантийным обязательством предоставить услуги на сумму задолженности в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020. URA.ru писало, что владельцы туроператора «Натали Турс» Владимир и Наталия Воробьевы заявили о готовности выставить компанию на продажу. 

    Ранее «Натали Турс» объявил об аннуляции всех проданных туров до 1 октября.

    «Натали Турс» получил шесть тысяч заявок на возврат денег за туры

    Автор: Алия Садыкова
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