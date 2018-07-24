Видео распаковки смартфона Samsung Galaxy Note 9 слили в Сеть до презентации

Нью-Йорк, 24 июля. Видео с распаковкой нового смартфона Samsung Galaxy Note 9 появилось в Сети за несколько недель до официальной презентации.

Эксперты отмечают, что, вероятно, выложенный ролик является фейком, и на нем может быть запечатлена распаковка клона Note 9, который, по неподтвержденным данным, уже продается. Пользователи удивились, что в комплект новейшего смартфона входит защитная пленка, которой нет в комплектации оригинальных гаджетов корейской фирмы. Тем не менее внешне телефон очень похож на оригинальную версию.

Отмечается, что новый девайс оснащен двойной камерой с разрешением 12 мегапикселей, а также фронтальной камерой на 8 мегапикселей.

Телефон можно будет зарядить при помощи беспроводного аккумулятора. Кроме того, Galaxy Note 9 имеет 6 гигабайт оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.