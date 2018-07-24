«Была более ненормальной, чем я»: Брэд Питт пожаловался на психику Джоли

Москва, 24 июля. Голливудский актер Брэд Питт пожаловался на психику своей бывшей супруги Анджелины Джоли, назвав ее еще «более ненормальной», чем он сам.

Такое заявление он сделал в ответ на угрозу Джоли показать в суде личный дневник, где она якобы описывает совместную жизнь с «неадекватным Брэдом», его нервными срывами и пристрастием к алкоголю.

«Джоли была более ненормальной, чем я, и все эти дневники — это выдумка», — ответил на это Питт.

Напомним, бракоразводный процесс между голливудскими актерами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли продолжается. Вместе они прожили более 10 лет. Сейчас пара решает вопрос с детьми: у актеров их шесть – трое биологических и трое из приюта. Пока все дети живут с Джоли.

Ранее, как передавало издание «Дни.ру», источник из окружения актрисы рассказал, что из-за развода у Джоли происходят нервные срывы, а за чрезмерные ограничения для детей ее успели прозвать «мамой-монстром».