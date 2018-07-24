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Родные стрелка из Торонто сообщили о его психическом расстройстве
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    Родные стрелка из Торонто сообщили о его психическом расстройстве

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    Родные стрелка из Торонто сообщили о его психическом расстройстве

    Торонто, 24 июля. Члены семьи стрелка из Торонто сообщили о его психическом расстройстве.

    Как сообщают «Известия», заявление родителей 29-летнего Фейсала Хуссейна было показано на телеканале Global News. По их словам, у парня были серьезные проблемы со здоровьем.

    «Он боролся с психозом и депрессией всю свою жизнь. Помощь профессионалов не оказала успешного влияния. Медицинские препараты и терапия не смогли его вылечить», — заявили родители Хуссейна.

    По словам отца и матери стрелка, несмотря на все безуспешные попытки профессионалов оказать позитивное влияние на Фейсала, родители не оставляли надежд и даже не могли себе представить чем все закончится.

    Напомним, что 29-летний местный житель Фейсал Хуссейн открыл стрельбу по людям в Торонто в воскресенье вечером. Жертвами инцидента стали две девушки, еще 13 человек получили ранения. Стрелок был ликвидирован полицией.

    Автор: Константин Терехов
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