Полиция в Казахстане изъяла нож, которым был убит фигурист Тен

Астана, 24 июля. Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена выдал полиции нож, который, по данным следователей, является орудием преступления. Об этом рассказали в пресс-службе департамента внутренних дел Алма-Аты.

Отмечается, что двое подозреваемых признались в совершении нападения на Тена. Они также выдали вещественные доказательства. Один из злоумышленников показал место, где был спрятан нож. Орудие убийства было изъято и приобщено к делу. Следователи назначили по делу ряд экспертиз.

В полиции также рассказали, что свидетели опознали в подозреваемых убийц Тена. Напомним, Денис Тен был убит 19 июля в Алма-Ате. Он застиг за кражей автомобильных воров и вступил в потасовку. Злоумышленники ранили Тена ножом. По данным «Дни.ру», правоохранительные органы Казахстана за несколько дней до убийства бронзового призера Олимпиады в Сочи отпустили одного из подозреваемых.

Раны оказались смертельными. Как писало издание URA.ru, в Астане тысячи людей пришли проститься с погибшим фигуристом.