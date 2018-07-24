Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли позиции ЛНР

Луганск, 24 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства республики, киевские военные за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв позиции ЛНР в районе населенного пункта Желобок. ВСУ пускали в ход гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

Согласно предварительным данным, пострадавших среди мирных граждан и военных нет.

Ранее сообщалось, что жительница Донецкой народной республики пострадала в Докучаевске в результате обстрела ВСУ.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года.