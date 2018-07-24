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Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли позиции ЛНР
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    Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли позиции ЛНР

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    Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли позиции ЛНР

    Луганск, 24 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

    По данным военного ведомства республики, киевские военные за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв позиции ЛНР в районе населенного пункта Желобок. ВСУ пускали в ход гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

    Согласно предварительным данным, пострадавших среди мирных граждан и военных нет.

    Ранее сообщалось, что жительница Донецкой народной республики пострадала в Докучаевске в результате обстрела ВСУ.

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года.

    Автор: Дана Балан
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